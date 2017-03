Tocht om de Noord in recordtijd uitverkocht

Veertig minuten. Zolang duurde het dinsdagnacht om alle kaarten voor het wandelfestijn Tocht om de Noord te verkopen.

Dat betekent een record. 'Vorig jaar was het binnen drie kwartier uitverkocht. Dit jaar veertig minuten', vertelt organisator Peter Velthuis.Toch is Velthuis niet echt trots op het record. 'Eigenlijk willen wij het liefst dat iedereen een gelijke kans krijgt. En in plaats van een piek in de verkoop zouden we graag zien dat dat wat gelijkmatiger wordt.'Mede om die reden denkt de organisatie erover om de verkoop te verplaatsen naar overdag. 'Mogelijk wordt het daarnaast een soort lotingssysteem.'Dinsdagnacht ging om klokslag 00.00 uur de verkoop los. Velthuis: 'Er zaten zo'n 8000 mensen klaar en die begonnen tegelijk te klikken. Daardoor liep de site de eerste tien minuten vast. Daarna was de verkoop binnen een halfuur klaar.'Er zijn bij de Tocht om de Noord twee wandeldagen. Voor beide dagen waren 5.000 kaartjes beschikbaar. Die zijn allemaal verkocht.Toch denkt Velthuis dat het zin heeft om je op een wachtlijst in te schrijven. 'De wandeltocht is pas op 23 en 24 september. Er kan in de tussentijd veel gebeuren. Er zijn altijd mensen die afzeggen.De Tocht om de Noord loopt dit jaar van van Lauwerszee tot Dollard tou. De eerste dag wordt er gelopen van Termunterzijl naar Uithuizen en de tweede dag van Zoutkamp/Vierhuizen naar Uithuizen.