Rechter: NAM aansprakelijk voor immateriële schade, Staat niet

De NAM is aansprakelijk voor de immateriële schade van (een deel van) de 127 gedupeerden. Dat besliste de rechter in Assen woensdag.

De Staat is niet aansprakelijk.Ruim honderd gedupeerden uit het aardbevingsgebied hadden een zaak aangespannen tegen de NAM en de Staat. Ze eisten dat ook de immateriële schade wordt vergoed. Het gaat hierbij om stress en de aantasting van het woongenot.De rechter vond dat de NAM niet meer kan volhouden dat inwoners van het aardbevingsgebied last heeft van 'gewone hinder'. 'Daarmee bagataliseert de NAM de problemen.'Lambertus Janssens uit Appingedam is verheugd met de uitspraak: 'Dit is eindelijk erkenning voor de Groningen. Het is geweldig.'Overigens heeft de NAM nog een mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Janssens hoopt dat het niet gebeurt.Over de hoogte van de vergoedingen die de NAM moet uitkeren, moeten nog aparte procedures worden gevoerd.Een ander punt uit de uitspraak ging over de rechtmatigheid van handelen van de Staat. Volgens de rechter moet daarbij naar twee perioden worden gekeken: voor de zware beving bij Huizingen en daarna.Voor de beving kon de Staat niks worden verweten, maar daarna wel. 'De minister heeft na de beving het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen genegeerd. Die adviseerde om de gaswinning zo veel als mogelijk terug te brengen. Maar het jaar erop is zelfs meer gewonnen', aldus de rechter.