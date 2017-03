Inwoners mogen meepraten over straatverlichting

400 lichtmasten zijn aan vervanging toe en krijgen LED-verlichting. Inwoners van De Marne mogen hierover meepraten.

De gemeente heeft nachtfoto's gemaakt. Aan de hand daarvan wil wethouder Mariëtte de Visser met de dorpen gaan kijken waar eventueel lantaarnpalen nodig zijn.'Per dorp kunnen we kijken hoe de situatie nu is en hoe dat in de toekomst kan. Dit kan leiden tot veel minder lichtmasten. Inwoners weten soms het donker te waarderen', vertelt De Visser.'Misschien dat we straks aan minder lichtmasten genoeg hebben. Bijvoorbeeld 300.'De nieuwe LED-verlichting is energiezuinig en kan makkelijker gedimd worden. Het moet een besparing in de energiekosten opleveren van 3000 euro per jaar.De vervanging van de lantaarnpalen kost zo'n drie ton. In 2018 moet het traject afgerond zijn.