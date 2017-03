Kamervragen over aardbevingsbestendigheid Lunettenhof

De PvdA in de Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de bouw van de Lunettenhof op het Europapark in Groningen.

In de Lunettenhof komen 38 woningen en 41 appartementen. Begin deze week meldde Cobouw, het weekblad voor de bouw, dat de aannemer bewust de regels voor aardbevingsbestendig bouwen links laat liggen.De PvdA wil weten of minister Henk Kamp van Economische Zaken hiervan op de hoogte is. De partij vindt dat aardbevingsbestendig bouwen zo snel mogelijk de norm moet worden en ze meent dat Kamp daar geld voor vrij moet maken.Bouwbedrijf Rottinghuis liet eerder weten dat de 'rekenregels voor aardbevingsbestendig bouwen niet in het wettelijk vastgelegde Bouwbesluit staan'. Architect Henk Scholten liet weten dat het een kwestie van geld is: 'Elke keer is het volstrekt onduidelijk wat je van de NAM krijgt, terwijl de meerkosten oplopen tot wel twintig procent'. Volgens hem is de oplossing duidelijk: 'De aardbevingsnorm moet zo snel mogelijk in het Bouwbesluit komen. Dan ben je namelijk van al het gezeik en gezeur af. Nu stelt de NAM alles ter discussie'.De PvdA wil daarom weten waarom Kamp de nieuwe regels voor aardbevingsbestendig bouwen nog steeds niet heeft opgenomen in het Bouwbesluit. 'Bent u, na uw toezegging in 2015, nu echt voornemens het Bouwbesluit zo snel als mogelijk te wijzigen zodat de aardbevingsnorm in het Bouwbesluit wordt vastgesteld?', zo vragen de sociaal-democraten aan Kamp.