Lopend Vuur: Wandelen is heerlijk!

In een recordtijd van veertig minuten werden afgelopen nacht alle kaarten voor het wandelevenement Tocht om de Noord verkocht.

Tocht om de Noord is in september. Er waren tienduizend toegangsbewijzen.Tegelijkertijd werd ook een nieuwtje bekendgemaakt: het Pronkjewailpad. Dat is een route van 250 kilometer door onze provincie langs alle Groningse kroonjuwelen. We kennen natuurlijk ook al het Pieterpad en een bekend loopevenement als de Vierdaagse van Nijmegen.Ook de jongste jeugd maakt jaarlijks in het voorjaar kennis met wandelen, tijdens de avondvierdaagse. Lopen leek lang een wat oubollig karakter te hebben. Maar is dat terecht?Is wandelen niet gewoon heerlijk?