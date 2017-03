Reactie NAM op uitspraak: 'Wij zijn op zoek naar duidelijkheid'

'Wij zijn op zoek naar duidelijkheid. We gaan daarom de uitspraak bestuderen.' Dat zegt directeur aardbevingen Thijs Jurgens van de NAM na de uitspraak van de rechter woensdag.

'De NAM is aansprakelijk gesteld voor fysieke en immateriële schade, dat is duidelijk', verklaart Jurgens. 'Maar waar moet een claim voor immateriële schade aan voldoen?', vraagt Jurgens zich af.Hij vervolgt: 'Wij hebben altijd gesteld dat wij aansprakelijk zijn voor aardbevingsgerelateerde schade (ook immateriële), vandaar dat we eerst heel goed naar alle details en implicaties van deze uitspraak willen kijken. Waar het ons om ging was duidelijkheid voor alle betrokken partijen. Allereerst voor deze bewoners, maar ook voor ons. Wij kunnen de mails van deze bewoners niet beoordelen. We zijn geen medici en willen niet op die stoel gaan zitten'.De NAM-topman wil geen antwoorden geven op vragen van journalisten en gaat ook niet inhoudelijk in op de uitspraak.