Beslag gelegd op huis, auto en paardentrailer na vondst hennepkwekerij

Een 73-jarige man uit de gemeente Slochteren en 40-jarige inwoner van de gemeente Menterwolde zijn dinsdag aangehouden. Het duo wordt verdacht van hennepteelt.

De mannen zijn opgepakt, nadat in een woning in Harkstede een hennepkwekerij met 450 planten werd ontdekt. Naar aanleiding van deze vondst is ook een woning in Noordbroek doorzocht, maar hier werd niets aangetroffen.



Er is beslag gelegd op de woning in Harkstede en verder zijn een auto en paardentrailer in beslag genomen. De inwoner van Menterwolde is inmiddels weer op vrije voeten.

