Vanaf 2018 dubbeldekkers en meer elektrische bussen bij Qbuzz

Vanaf 2018 gaan er dubbeldekkers rijden op de drukke buslijn tussen Groningen en Emmen. Ook komen er elektrische bussen op de Q-linklijn tussen Groningen Europapark en Zuidhorn. Het OV-bureau Groningen-Drenthe investeert hier eenmalig zes miljoen euro in.

Daarnaast steekt het OV-bureau één miljoen in uitbreiding van de dienstregeling van de Q-linkbussen rond de stad Groningen en de Qliners die tussen Emmen, Stadskanaal, Assen, Drachten en Groningen rijden. Volgens het OV-bureau zijn beide OV-netwerken de afgelopen jaren zo populair geworden, dat ze tegen de grenzen van hun capaciteit aanlopen.Qbuzz ving de reizigersgroei op Qliner 300 (Groningen-Emmen) tot nu toe op door extra bussen te laten rijden. Daardoor reden er in de spits soms zes tot acht bussen per uur. De vijf nieuwe dubbeldekkers die worden aangeschaft, hebben meer zitplaatsen dan de huidige bussen op lijn 300.Dat geldt ook voor de tien elektrische gelede bussen die worden aangeschaft voor Q-linklijn Groen. De lijn tussen Groningen en Zuidhorn wordt hiermee volledig verduurzaamd.Het is de bedoeling dat de komende jaren op het gehele Q-linknetwerk elektrische bussen gaan rijden. Het OV-bureau wil dat in 2030 het gehele bussenpark in Groningen en Drenthe emissieloos rijdt.Tussen Groningen Airport Eelde en Groningen rijden sinds vorige maand al twee elektrische bussen. Daarnaast houdt Qbuzz momenteel een proef met twee waterstofbussen.In de plannen van het OV-bureau staat verder dat busreizigers in 2018 vermoedelijk een opstaptarief van 0,90 cent gaan betalen en vervolgens per kilometer 0,159 cent. Volgens het OV-bureau blijft de tariefstijging binnen de landelijke normen.