'Hoe kun je de massaclaim tegen de NAM het best afwikkelen? Maak categorieën'

'Maak vijf categorieën aardbevingsslachtoffers en koppel daar een bedrag aan smartengeld aan. Dat is een vlotte manier om de massaclaim tegen de NAM af te wikkelen.' Dat zegt letselschadespecialist Arvin Kolder van de Rijksuniversiteit Groningen.

'Het nadeel is dat je moet afwijken van persoonlijke omstandigheden, maar je hebt wel sneller resultaat', legt Kolder uit.De rechter besliste woensdagmorgen dat de NAM aansprakelijk is voor de immateriële schade van een deel van de inwoners van het Groningse aardbevingsgebied. 'Deze uitspraak verrast mij niet', zegt Kolder. 'Hij past in het aansprakelijkheidsrecht. De NAM vindt dat een psychiater moet vaststellen of iemand immateriële schade heeft, maar de rechter legt de lat lager. Gedupeerden moeten alleen aantonen dat ze in het gebied wonen en dat ze gevoelens van angst hebben.'In aparte rechtszaken moet nu bekeken worden of iemand recht heeft op smartengeld. Kolder: 'Vaak wordt de hoogte van dat bedrag vastgesteld op basis van voorgaande zaken, maar die bestaan in dit geval niet. Vanuit strategisch oogpunt moeten de eisers dus een sterke zaak als proefproces kiezen'. De hoogte van dat smartengeld is immers een uitgangspunt voor de volgende zaken.'In het algemeen zijn Nederlandse rechters terughoudend en wijzen ze bescheiden bedragen aan smartengeld toe', vervolgt Kolder. 'Geen Amerikaanse toestanden dus.'De NAM kan tegen de uitspraak in beroep gaan. 'Ze kunnen de zaak jaren rekken', vertelt Kolder. 'Eerst naar het Hof, dan naar de Hoge Raad en uiteindelijk naar het Europese Hof. Dan ben je zo tien jaar verder. Maar het zal mij niet verbazen als de NAM haar verlies neemt. De uitspraak past in het systeem van de wet en het wordt een hele klus om die om te draaien bij het Hof.'