Jan Boelo wil de wereld veroveren, maar blijft Groningen trouw

(Foto: RTV Noord)

De Groningse modeontwerper Jan Boelo Drenth wil de wereld veroveren, maar blijft Groningen trouw. Hij is met een deel van zijn collectie in Parijs voor de Parijs Fashion Week en opent een winkel in Tokio.





Kleine maatjes

Drenth staat nu tussen alle grote modenamen in Parijs en opent in maart een pop-up store in Tokio.



'Als dat bevalt dan is er een toekomst voor mij in Japan en Tokio.' Hij weet niet wat hij moet verwachten: 'Ik heb geen idee. Ik ben heel benieuwd, we gaan het zien. Ik weet wel dat ik alleen kleine maatjes mee moet nemen. De maat L kan ik thuislaten', lacht hij.



De pop-up store is open op 25 en 26 maart.



