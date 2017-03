Stadjer vrijgesproken van dreiging met terroristische aanslag

Een 31-jarige man uit Groningen is vrijgesproken van het dreigen met een terroristische aanslag in de Groninger Herestraat. Dat heeft de rechtbank 'na ampel beraad' besloten.

De Stadjer had zich op 5 oktober vorig jaar opgesloten in zijn slaapkamer na een heftige ruzie met zijn moeder. Agenten probeerden hem tevergeefs naar buiten te praten.Hij riep dat hij een kalasjnikov zou halen en tien mensen in de Herestraat en zichzelf overhoop zou schieten: 'Ik zal sterven als terrorist.' Uiteindelijk werd de Stadjer die dag door een verrassingsactie van de politie uit zijn kamer gehaald.Volgens de rechters waren de woorden niet geuit tegen de mensen in de Herestraat, waardoor die er niet bang van hadden kunnen worden. Daarom was er geen sprake van terroristische dreiging.De officier van justitie had geredeneerd dat de agenten de bedreiging wel hadden kunnen doorspelen. Ook hadden zijn moeder en begeleider gesteld dat de Stadjer er wel toe in staat zou zijn.Tegen de man was een jaar gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist . De rechtbank legde hem uiteindelijk een celstraf op van bijna een half jaar, waarvan bijna een maand voorwaardelijk. Volgens de rechters was namelijk wel bewezen dat hij zijn moeder had mishandeld door haar tijdens de ruzie in het gezicht te slaan.Het was niet voor het eerst dat hij zich agressief gedroeg richting zijn moeder. De reclassering wilde hem graag psychisch laten onderzoeken, maar hij wilde absoluut niet meewerken. Daarom is hem geen behandeling, maar enkel een contactverbod met zijn moeder opgelegd.