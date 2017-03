Bikeshare 050: gebruik maken van deelfietsen in stad Groningen

Je kan overal je eigen fiets mee naartoe zeulen, een NS-fiets van het station lenen of... gebruik maken van een slimme deelfiets. Groningen Bereikbaar start vandaag met een proef.

Gebruikers kunnen met een app een van de twintig deelfietsen zoeken, reserveren en van het slot halen. De gedachte is dat de fietsen helpen tegen het aantal auto's in de spits en de vele 'weesfietsen' in de stad. In de proef van een half jaar moet duidelijk worden wat de voordelen van het systeem precies zijn.Achter het initiatief zitten het Noorderpoort, het Alfa College, de Hanzehogeschool, de gemeente en provincie en Groningen Bereikbaar. In eerste instantie kunnen zo'n honderd gebruikers meedoen aan de proef. Als de proef succesvol is, kunnen meer deelfietsen worden ingezet.