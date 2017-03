Michelle (22) is elf dagen na droomhuwelijk overleden

Elf dagen hebben ze kunnen genieten van hun bijzondere huwelijk. Op 13 februari trouwde Patrick Wieringa met zijn ongeneeslijk zieke Michelle Schuil uit Appingedam. Op 24 februari is Michelle op 22-jarige leeftijd overleden.

Het was een indrukwekkend moment toen Michelle op haar trouwdag op een brancard arriveerde bij de Fraeylemaborg in Slochteren. Ze droeg een witte bruidsjurk met bijpassende omslagdoek. Slechts een paar dagen daarvoor was ze ten huwelijk gevraagd door haar Patrick. 'Dat was heel onverwacht', vertelde Michelle. Maar ze had er lang naar uitgekeken.Het was heel kort dag, maar mede dankzij Stichting Ambulancewens en de gemeente lukte het om de huwelijksdag te organiseren. Een grote groep familieleden en vrienden was aanwezig. Ze droegen witte hartjesballonnen.In de rouwadvertentie schrijft Patrick: 'Ondanks haar positieve instelling en een dappere poging om toch nog enkele maanden langer samen met mij van het leven te mogen genieten, heb ik nu al afscheid moeten nemen van mijn Michelle'.Michelle is in besloten kring gecremeerd.