Winschoten verliest medische rijtesten

Het CBR stopt met ingang van 1 juli met het afnemen van medische rijtesten in Winschoten. Ouderen en mensen met een medische achtergrond moeten hiervoor voortaan naar Groningen reizen. Deze groepen moeten verplicht een rijtest doen om hun rijbewijs te halen of te behouden.

Het gaat om ouderen en mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding of een beroerte hebben gehad. Hetzelfde geldt voor mensen die een arm of been niet meer volledig kunnen gebruiken.



'De wachtlijsten worden korter'

Volgens een woordvoerder van het CBR worden er maandelijks zeventien van deze rijtesten afgenomen in Winschoten. Het CBR denkt door dit besluit efficiënter te kunnen werken. 'Uiteindelijk zullen de wachtlijsten voor de medische rijtesten korter worden', laat de woordvoerder weten.



'Dit zal extra kosten met zich meebrengen'

Rijschoolhouders in Winschoten en omgeving betreuren het besluit. Allereerst omdat de mensen verder moeten reizen. Daarnaast wordt de rijtest afgenomen in een omgeving waar ze niet dagelijks rijden. 'Om toch goed voorbereid te zijn, zullen ze lessen in Groningen moeten nemen. Dit zal extra kosten met zich meebrengen en dat is voor veel ouderen niet op te brengen', zegt een rijschoolhouder.

