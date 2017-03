Gjaltema wil lege Langeleegte nog wat langer sponsoren

(Foto: H. Keizer / Groningen in Beeld)

Als het aan de firma Gjaltema ligt, zal het stadioncomplex De Langeleegte in Veendam de komende jaren ook het Gjaltema-stadion heten.

De voormalig hoofdsponsor van de failliete profclub SC Veendam gaat daarover in gesprek met de gemeente Veendam en de gebruikers van het sportcomplex. De gemeente Veendam wil 14,8 miljoen investeren in de herinrichting van De Langeleegte. Gjaltema hoopt de naamgever te blijven van het geheel.



Warm gevoel

'We hebben nog altijd een warm gevoel bij het stadion en de sport in Veendam', zegt woordvoerder Eddy Woltjer van van het steigerbouwbedrijf. 'Daarom staan we er positief tegenover om opnieuw onze naam aan de Langeleegte te verbinden.'



Na de miljoeneninvestering is het de bedoeling dat de amateurvoetballers van Veendam 1894 op het hoofdveld gaan voetballen. Daarnaast zal er een wielerbaan komen voor de wielrenners van Stormvogels. Ook de leerlingen van het Winkler Prins zullen sporten op het terrein.



Gjaltema-stadion

'Binnenkort gaan we met alle partijen om tafel om te kijken of het haalbaar is. Wanneer er een bedrag wordt gevraagd wat voor ons haalbaar is, gaan we door. En het bedrag zou dan verdeeld kunnen worden over de clubs die er sporten. Maar dat moet binnenkort blijken.'



Het stadion draagt de naam 'Gjaltema-stadion' sinds 2008. In dat jaar besloot het steigerbouwbedrijf haar naam aan het complex te verbinden. Sindsdien is de officiële naam 'Gjaltema-stadion aan de Langeleegte'.

Door: RTV Noord Correctie melden