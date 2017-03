Stad verdubbelt geld voor arme kinderen

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen trekt 1,1 miljoen euro extra uit voor kinderen en jongeren van arme gezinnen.

Het budget ligt nu op 2,2 miljoen euro. Het geld moet ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen doen aan sport. Ze moeten er ook kleding, muziekles en schoolspullen van krijgen.'Één op de vijf kinderen in de stad groeit op in armoede', constateert wethouder armoedebeleid Mattias Gijsbertsen. 'De kinderen in onze stad die opgroeien in arme gezinnen moeten dezelfde kansen krijgen als andere kinderen. Met het extra geld kunnen we op nog meer manieren en plekken de belemmeringen voor deze kinderen om mee te doen, wegnemen.'Zogeheten WIJ-teams kunnen geld, zorg en ondersteuning verdelen tussen kinderen en jongeren in de wijken. Kinderen kunnen ook hun zwemdiploma B vergoed krijgen en ook wordt de Stadjerspas uitgebreid met een groter aanbod voor kinderen, zoals babybonnen voor kinderen tot vier jaar. Veel kinderen in Groningen groeien op in armoede (2016)