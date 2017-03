Hier werd Gronings aardgasgeld aan besteed: de Hubertustunnel

De aardgasbaten uit onze provincie zijn in de loop der jaren besteed aan diverse grote projecten. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

De opbrengsten van het gas worden geschat op ongeveer 250 miljard euro. Maar waar is dat geld aan besteed?De Hubertustunnel is een tunnel voor doorgaand verkeer in het noorden van Den Haag. Hij maakt deel uit van de Noordelijke Randweg Haagse Regio en de Ring Den Haag.De tunnel sluit aan de zuidelijke kant aan op het Hubertusviaduct en aan de noordelijke kant op de provinciale weg N440 en loopt onder het Hubertusduin, gelegen in het Sint Hubertuspark, door.De bouw van de nieuwe stormvloedkering begint in april 1976. Het project blijkt uiteindelijk zes keer zo duur te zijn als de oorspronkelijk geplande afsluiting van de Oosterschelde. De stormvloedkering wordt op 4 oktober 1986 officieel geopend door prinses Beatrix.De Oosterscheldekering is het beroemdste Deltawerk. Nooit eerder werd waar ook ter wereld zo'n constructie gebouwd waarmee bij dreigend gevaarlijk hoogwater een zeearm wordt afgesloten. Met één druk op de knop kunnen 62 schuiven worden neergelaten.Dit bericht wordt gedurende de dag aangevuld.- Topinstituut Farma: 137 miljoen- Ontsluiting Colmschate-Noord, Deventer: 11,3 miljoen- Gigaport, investering uit aardgasbaten: 64 miljoen- ICT in het onderwijs: 487 miljoen- Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie: 993 miljoen- Vernieuwingsprogramma vmbo: 283 miljoen- Sleutelprojecten HS: 1 miljard- Kennis voor Klimaat: 50 miljoen- Versterking Kennisinfrastructuur (Bsik): 802 miljoen