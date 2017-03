Menkemaborg is weer open voor publiek

Na twee maanden schoonmaak en herinrichting is de Menkemaborg in Uithuizen weer open voor bezoekers. En: er valt iets te vieren.

Het is namelijk 90 jaar geleden, dat de borg geopend werd als museum.De bezoekers krijgen een kijkje achter de schermen over hoe het museum zich ontwikkeld heeft in de loop van de afgelopen jaren. Zo is er op informatieborden te lezen wat er allemaal in de kamers is aangepast.Ook is de schenkingsakte te zien in de borg. In 1902 stierf de laatste bewoner, Gerard Alberda van Menkema. In 1921 schonken zijn erfgenamen het unieke gebouw aan het Groninger Museum.