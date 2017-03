Ondernemen in de bijstand blijft legaal in Stad

(Foto: groningen.groenlinks.nl)

Stadjers die in de bijstand zitten kunnen parttime blijven ondernemen. De gemeente Groningen voert sinds 2015 een proef uit. De pilot is een succes. Het stadsbestuur wil ondernemen in de bijstand nu definitief invoeren.

Deelnemers aan de pilot

110 bijstandsgerechtigden hebben gebruik gemaakt van de regeling tijdens de pilotperiode. 33 deelnemers hebben ook daadwerkelijk winst gemaakt met hun onderneming en 18 mensen zijn niet meer afhankelijk van de bijstand.



'Parttime ondernemen in de bijstand past in de wens van Groningen om mensen in de bijstand meer ruimte te geven om zich te ontwikkelen zonder dat ze worden belemmerd door allerlei regels', zegt wethouder Mattias Gijsbertsen (GroenLinks).



Wel geld inleveren

Voordat de pilot van start ging, was het niet mogelijk voor mensen met een bijstandsuitkering om een onderneming te starten. Nu dat wel mogelijk is betekent het niet dat ze al het verdiende geld kunnen houden. Maar ze mogen nu wel investeringen doen in hun bedrijf. Pas als een bedrijf goed loopt en iemand van dat werk kan rondkomen wordt de uitkering stopgezet.



Door: RTV Noord Correctie melden