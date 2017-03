Dorpshuis Kredo krijgt subsidie voor opknapbeurt

(Foto: Google Streetview)

Dorpsbelangen Krewerd krijgt 30.000 euro van de gemeente Delfzijl voor de renovatie van dorpshuis Kredo. Het gebouw moet een ontmoetingsplek worden waar inwoners van Krewerd dagelijks naartoe kunnen.

Volgens wethouder Jan Menninga is Kredo de huiskamer van het dorp. 'Er worden veel activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld de maandelijkse dorpsborrel op vrijdag. Veel inwoners ontmoeten elkaar dan in een gemoedelijke sfeer.'



De verbouwing zorgt ervoor dat het dorpshuis uitgroeit tot een multifunctioneel gebouw waar Krewerders op een informele manier hulp aan elkaar kunnen geven.



Budget voor elk dorp in de gemeente

De subsidie maakt deel uit van het programma 'Alle Dorpen een Dak' van de gemeente Delfzijl. De gemeente heeft voor elk dorp in de gemeente een budget om het dorpshuis op te knappen of een nieuw gebouw te plaatsen.

