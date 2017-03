Celstraffen geëist voor omvangrijke oplichting via Marktplaats

Een 30-jarige man uit Groningen en een 26-jarige man uit Assen moeten respectievelijk 10,5 en 6 maanden celstraf krijgen voor omvangrijke oplichting via Marktplaats in 2014 en 2015. Dat eist het Openbaar Ministerie (OM).

Tegen de twee verdachten lagen in totaal 380 aangiftes. Het OM bracht dat terug tot 39 mogelijk bewijsbare zaken. Het ging om mensen die voornamelijk concertkaartjes hadden besteld via Marktplaats, maar na het overmaken van het geld nooit hun tickets ontvingen. De twee hadden zo duizenden euro's binnengehaald.



Verschillende schuilnamen

De Groninger werd in december 2014 opgepakt in een huis aan de Gerbrandyweg in Leeuwarden. Zijn huisgenoot gaf de politie zijn laptop en een aantal weggegooide simkaarten mee. Die matchten met enkele aangiftes. De man gebruikte verschillende schuilnamen en liet geld overmaken op rekeningen van kennissen van hem.



Telefoontaps

De Groninger viel mede door de mand omdat hij destijds nog verdachte was van een gewelddadige woningoverval aan de Platinalaan in Groningen, een paar maanden daarvoor. Hij belde zelf naar RTV Noord-misdaadverslaggever Peter Steinfort om te vertellen dat zijn medeverdachte, de inmiddels overleden 'Sonny', de schuldige was.



Het telefoongesprek werd afgetapt voor het politieonderzoek. In het gesprek noemde de Groninger zijn echte naam. Een stemherkenningscomputer kon een groot deel van de telefoongesprekken die gedupeerde Marktplaats-kopers later met hem voerden en waarin hij een schuilnaam noemde, op deze manier toch naar hem herleiden. Vanuit Leeuwarden zou hij zo zeker dertien mensen uit het hele land hebben opgelicht.



Voorarrest

De Groninger heeft inmiddels al 10,5 maand in voorarrest gezeten voor deze zaak. De officier van justitie vindt dat lang genoeg. Wel zit de man nu nog een straf uit in de zaak van de woningoverval, waarvoor hij ook in hoger beroep achttien maanden celstraf kreeg. Hij werd ook al eerder veroordeeld voor oplichting via internet.



Uitspraak op 15 maart.

