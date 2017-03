GroenLinks wil dat NS meer treinstellen inzet in spits

De NS-treinen tussen Groningen en Zwolle moeten in de spits langer worden. Dat vindt GroenLinks in Provinciale Staten. Volgens de partij zet de NS nog maar één dubbeldek-treinstel in, terwijl het er tot december nog twee waren.

GroenLinks zegt dat de NS had toegezegd de treinen langer te maken. Het tegengestelde is gebeurd, concludeert de partij. Omdat er minder treinstellen zijn, is het drukker in de trein. Volgens de partij zijn er ook bij reizigersorganisatie Rover klachten binnengekomen.



Meer mensen moeten staan

De partij denkt dat Groningen minder aantrekkelijk wordt door de volle treinstellen. Er zijn minder zitplekken beschikbaar en dus moeten er meer mensen staan.



GroenLinks wil dat het provinciebestuur aandringt bij de NS om de problemen snel op te lossen.



De NS heeft nog niet gereageerd.

