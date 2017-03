René Paas: 'Uitspraak van de rechter is hoopgevend'

(Foto: RTV Noord)

De veroordeling van de NAM tot het betalen van een vergoeding voor immateriële schade aan inwoners van het aardbevingsgebied is 'hoopgevend voor andere inwoners'. Dat zegt commissaris van de Koning René Paas in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Assen, woensdagochtend.

(Nog) niet voor iedereen

De rechter stelt de NAM aansprakelijk voor de immateriële schade als gevolg van de gaswinning. Dat vonnis geldt alleen voor de bewoners van het aardbevingsgebied die meededen met de procedure en dan nog alleen voor hen die een persoonlijke verklaring hadden geschreven, waaruit blijkt dat ze lijden onder de gaswinning.



Betreurenswaardig

Paas gaat ervan uit dat nu ook andere inwoners dankzij deze uitspraak hun psychische schade kunnen claimen. 'Er is nog een hoger beroep mogelijk, maar het is heel hoopgevend dat de rechter deze uitspraak heeft gedaan.' De commissaris van de Koning noemt het 'betreurenswaardig' dat er een uitspraak van de rechter nodig was om het bestaan van deze immateriële schade te erkennen.



Lees ook:

- Rechter: 'NAM aansprakelijk voor immateriële schade, Staat niet'

- Politiek over NAM-uitspraak: 'Erkenning is belangrijk' De rechter stelt de NAM aansprakelijk voor de immateriële schade als gevolg van de gaswinning. Dat vonnis geldt alleen voor de bewoners van het aardbevingsgebied die meededen met de procedure en dan nog alleen voor hen die een persoonlijke verklaring hadden geschreven, waaruit blijkt dat ze lijden onder de gaswinning.Paas gaat ervan uit dat nu ook andere inwoners dankzij deze uitspraak hun psychische schade kunnen claimen. 'Er is nog een hoger beroep mogelijk, maar het is heel hoopgevend dat de rechter deze uitspraak heeft gedaan.' De commissaris van de Koning noemt het 'betreurenswaardig' dat er een uitspraak van de rechter nodig was om het bestaan van deze immateriële schade te erkennen.

Door: RTV Noord Correctie melden