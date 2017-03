Klijnsma komt met geld over de brug voor Oost-Groningen

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd dat er tien miljoen euro naar Oost-Groningen gaat. Klijnsma deed dat woensdag in Winschoten tijdens een werkbezoek.

Het geld wordt gebruikt voor de oprichting van een nieuwe werkorganisatie in het gebied. Die nieuwe organisatie vloeit voort uit het Akkoord van Westerlee De gemeenten Veendam en Stadskanaal maken daar geen onderdeel van uit. 'Maar als ze willen, dan zijn ze van harte welkom', zegt Klijnsma. 'De achterdeur staat open. Maar dan moeten ze wel echt zelf willen.'De twee gemeenten denken anders over hoe zo'n nieuw werkbedrijf er precies uit moet zien en hoe die organisatie bestuurd moet worden. 'Als ze niet meedoen, is dat slecht voor hun burgers', stelt Klijnsma.Het nieuwe werkbedrijf is het eerste onderdeel van het Akkoord van Westerlee. De gebiedsregisseurs Gerard Kremer en Bert Middel gaan nu bezig met het volgende deel: een gebiedsstrategie maken om meer werk naar Oost-Groningen te halen.