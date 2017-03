RTV Noord op aardgastoer door Nederland

(Foto: RTV Noord)

We staan aan de vooravond van een bijzondere dag. Donderdag gaat RTV Noord langs diverse projecten die zijn gefinancierd uit aardgasbaten in het kader van de actie 'Graag gedaan hoor'.

Een groep verslaggevers gaat in het westen van het land in gesprek met de mensen daar over de projecten die (deels) uit aardgasbaten zijn betaald.



Maastricht

Hetzelfde geldt voor een tweede team in Maastricht. Bijkomend gespreksonderwerp in Limburg zijn de problemen die deze regio kent vanwege mijnbouwschade.



Wil je mee?

Ben jij zelf een aardbevingsgedupeerde en lijkt het je leuk om donderdag de hele dag met ons mee naar het westen of richting Limburg te gaan? Bel dan met 050 - 31 999 47 of mail naar redactie@rtvnoord.nl o.v.v 'Graag gedaan hoor'. Dit kan tot 18:00 uur.

