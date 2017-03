Deze dorpsingangen in Loppersum krijgen een make-over

De gemeente Loppersum heeft na een peiling onder zo'n zeshonderd Lopsters bekendgemaakt welke vijftien dorpsingangen worden aangepakt.

Inwoners van Middelstum en 't Zandt konden niet kiezen. Daar zijn of worden de dorpsingangen al onder handen genomen.In Loppersum wordt de ingang aan de Zeerijpweg aangepakt, in Stedum gaat het om de Weersterweg en in Zijldijk wordt de weg smaller als mensen het dorp via de Molenweg inrijden. Het complete overzicht is hier te zien.Het idee is dat de weg wordt versmald bij de plaatsnaambordjes. Op die manier moet het voor automobilisten en vrachtverkeer duidelijker worden dat ze een dorp inrijden en gas terug moeten nemen. De wegversmalling wordt aangekleed met heggen en bloemen.De gemeente heeft de entrees gekozen op basis van een peiling onder de inwoners, omdat er geen geld is om alle entrees aan te pakken.Het is de bedoeling dat de dorpsingangen voor de zomer zijn vernieuwd.