Dit is de naam van het nieuwe konikveulen

Sikko, Stud, Rinus, Lorenzo, Koning en Lauwe. Het zijn een paar namen die jullie instuurden als naam voor het deze week geboren konikveulen in het Lauwersmeergebied.

Aan de oproep in Noord Vandaag om mee te denken werd massaal gehoor gegeven. Staatsbosbeheer koos uiteindelijk voor de naam Lauwe, als herinnering aan de vroege geboorte van dit konikhengstje.Boswachter Liesbeth van den Berg: 'We hadden niet verwacht dat er zoveel reacties op zouden komen, geweldig leuk.'Overigens grazen de paarden in afgesloten gebied en is het volgens de boswachter niet de bedoeling dat Lauwe een toeristische attractie wordt.