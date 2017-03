'Nieuwe start' door brand getroffen Kids United

Een heuglijke dag voor Kids United. Woensdag namen de spelers hun nieuwe voetbalveld op sportpark De Kring in de stad Groningen in gebruik. 'Heel erg leuk hier!'

De club voor voetballers met een beperking was een van de slachtoffers van de brand op sportpark Het Noorden, afgelopen september. Kids United traint en speelt nu op hetzelfde complex als PKC '83.'Dit is echt een nieuwe start', zegt Onno Kukler, oprichter van Kids United. 'We hebben ambities. Met een beetje geluk en in overleg met de gemeente kunnen we misschien naast PKC wat bouwen. De plannen liggen er.'De buren zijn blij met de komst van Kids United. 'Iedereen binnen de club was gelijk enthousiast', zegt bestuurslid Pieter Blanken van PKC '83.