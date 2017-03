Herindeling verdeelt coalitie Veendam: 'Een dolksteek in de rug'

De teleurstelling is groot bij een aantal coalitiepartijen in Veendam. Een 'nee' tegen de herindeling zagen D66, CDA en de ChristenUnie wel aankomen, maar het voorstel om verdere gesprekken te staken, doet pijn.

'Dit voelt heel erg slecht,' zegt D66-fractievoorzitter Alian Spelde een dag na het besluit. 'Dit is zo schandalig. Waarom hebben de partijen het zo hard gespeeld?'Spelde wil individueel met de tegenstanders van een herindeling - GemeenteBelangen, SP, VVD en VUK - gaan praten. 'Als je zo'n besluit om de oren krijgt, dan voelt dat als een dolksteek in de rug.'Ook fractievoorzitter Ina Hilbrants van het CDA baalt. 'Ondanks dat je weet welke kant het opgaat, heb ik toch een kater. Je hoopt op bezinning, maar dit voorstel sloeg alle hoop de bodem in.'Toch lijkt de coalitie niet te vallen over dit grote meningsverschil. 'We blazen de coalitie niet op', zegt Hilbrants. 'Maar we moeten er wel een weg in vinden. Want dit komt hard aan.'ChristenUnie-voorman Dirk Klamer denkt ook dat een 'adempauze' de verhoudingen in Veendam goed zal doen.'Dat dit op deze manier op slot werd gegooid zag ik absoluut niet aankomen', laat hij weten. 'Wij baalden van de toon. Maar we moeten nu niet uit de heup schieten. Als de stof neergedaald is, zullen we als coalitie wel om de tafel gaan. Alleen moeten we nu niet zomaar op alles reageren. Dit heeft tijd nodig.'