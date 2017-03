'Hopelijk wordt er nu gekeken naar de mensen, niet alleen de scheuren'

'Hopelijk wordt er nu eindelijk eens gekeken naar de mensen, niet alleen naar de scheuren in de huizen.' Bevingsgedupeerde Trudy Aleven uit Leermens is blij dat de rechter de NAM aansprakelijk stelt voor immateriële schade door aardbevingen.

'Dat is voor het eerst en dat vind ik echt fantastisch. Ik hoop dat dit een aanzet is voor meer', zegt Aleven in Noord Vandaag 'Wij hebben drie jaar geleden al aangifte van immateriële schade gedaan bij de politie, maar dat is toen afgewezen. Het is ongelooflijk dat dat gebeurt. Mensen beseffen niet hoe je leven er door beïnvloed wordt. Een continue angst.Mijn man probeert het gebied zoveel mogelijk te ontvluchten.''Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je probeert wel de leuke dingen te doen, je leven weer op te pakken. Maar het is onmogelijk, je wordt er continu mee geconfronteerd.'Een mogelijke schadevergoeding is voor Aleven niet het belangrijkste. 'Wij vechten al jaren voor erkenning. We zijn jaren. Een stuk erkenning helpt. En we hopen dat er een mogelijkheid komt voor mensen om weg te gaan uit het gebied. Als jij je niet veilig voelt, is dat natuurlijk wel de volgende stap.'Maar er is nog een lange weg te gaan, denkt ze. 'We zijn al jaren bezig en helaas, het zal het nog jaren duren.'