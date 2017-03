Crisis UMCG is voorbij; VRE-bacterie onder controle

De crisis in het UMCG rond de uitbraak van de VRE-bacterie is voorbij. Dat laat het stad-Groninger ziekenhuis weten.

Er liggen nog vier patiënten in het ziekenhuis met de bacterie, die gevaarlijk is voor ernstig verzwakte mensen. Dat heeft geen gevolgen voor de opnamecapaciteit van het UMCG. Alles draait weer als voorheen. De vier worden in isolatie verzorgd.De VRE-bacterie dook halverwege januari op de hartafdeling van het ziekenhuis op. Op het hoogtepunt van de uitbraak hadden ruim veertig patiënten de bacterie onder de leden. Geen van hen werd daadwerkelijk ziek.Het UMCG stelde tijdelijk een opnamestop in, omdat verpleegafdelingen werden gebruikt als isolatieruimte. Patiënten gingen tijdelijk naar andere ziekenhuizen of hun behandeling werd uitgesteld.