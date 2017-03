Drentse commissaris Tichelaar stapt op

De Drentse commissaris van de Koning Jacques Tichelaar stapt op. Dat maakte hij woensdag aan het begin van de avond bekend, nadat het debat in Provinciale Staten over zijn positie hervat werd.

Tichelaar voelt onvoldoende vertrouwen van de Staten om aan te blijven. Eerder in het debat bood hij nog zijn excuses aan meldde Tichelaar te willen leren van zijn fouten.Tichelaar kwam in opspraak door onderzoek van Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. De kranten toonden aan dat Tichelaar bij de verbouwing van Huize Tetrode zijn schoonzus inschakelde. En dat is in strijd met de integriteitscode waarin hij als commissaris is gebonden.