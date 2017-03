Mischa's Mediawereld: De media en het aanzien van de politiek

De Drentse commissaris van de Koning Tichelaar beschikte dus ook over alternatieve feiten. Of zienswijze, zoals hij het geloof ik formuleerde. Andere inzichten in elk geval dan genoemd in het voor hem beschamende relaas dat afgelopen weekeinde werd verspreid door het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. En dat hem zijn baan kostte.

De politiek in Drenthe staat er maar mooi op. Het beeld dat Tichelaar steeds weer de grenzen van het toelaatbare opzocht en soms overschreed is inmiddels niet meer uit te wissen. En erger nog, kennelijk kon hij ongestoord zijn gang gaan. Geen politicus of ambtenaar stak ongevraagd zijn vinger op.Gelukkig maar dat de verslaggevers van de betrokken kranten dat werk hebben overgenomen. Dat is ook de taak van de journalistiek. Want het ontzag voor macht is binnen ambtelijk/politieke organisaties vaak groter dan zou moeten. Zeker als de gezagsdrager moeite heeft zijn eigen rol in de juiste proporties te (blijven) zien.Het is zo menselijk. De wethouder, gedeputeerde, burgemeester of CdK die zich van de wijs laat brengen door behulpzame ambtenaren, auto's met chauffeurs, het besef van échte invloed, journalistieke aandacht en de dynamiek van het besluitvormingsproces. Je moet sterk in je schoenen staan om alle weelde te kunnen dragen.En altijd maar weer gaat het erom dat ergens op die glijdende schaal iets of iemand aan de rem trekt. We hebben niet voor niets een systeem van checks en balances bedacht. Juist om te voorkomen dat één machtswellustig figuur er met de buit vandoor kan gaan.Toch gebeurt het steeds weer. Een grote stad die een burgemeester benoemt die niet op zijn taak berekend is. Een provincie die een CdK meer speelruimte laat dan gezond is.Hoe meer jaren in de journalistiek, hoe minder verwondering over het menselijke falen. Want ze duiken steeds weer op. De figuren die denken dat alleen zíj het juiste antwoord op de vele problemen weten. En dat is niet zo. Nooit. Echte leiders inspireren juist anderen om beter te werken. Dat zijn niet degenen die zichzelf op een voetstuk plaatsen.De publiciteit is vaak het laatste vangnet. Het genereert verontwaardiging en helpt schuchtere tegenspelers een handje met het verzet.Maar de publiciteit is ook schadelijk. Voor het aanzien van de politiek. Iets wat we nou net niet kunnen gebruiken in deze tijden. Want de laatste onthullingen zullen cynische burgers bevestigen in hun ongenoegen over het systeem.Alleen kun je dat de journalistiek niet aanrekenen. Daarvoor moet je toch echt bij de hoofdrolspelers zelf zijn.Mischa van den BergHoofdredacteur RTV NoordIn Mischa's Mediawereld schrijft hoofdredacteur Mischa van den Berg over onze omroep, journalistiek en aanverwante mediazaken. Volg Mischa op Twitter