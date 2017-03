Verzoeningspoging over koopzondagen Paddepoel mislukt

De bemiddelingspoging tussen tabakszaak Primera en de eigenaar van het pand over de verplichte koopzondagen in winkelcentrum Paddepoel in de stad is mislukt.

De twee partijen deden woensdag voor het gerechtshof in Leeuwarden een poging om tot elkaar te komen. Een voorstel van de drie aanwezige rechters kon op de instemming rekenen van Gerard Platjouw van Primera. Alle boetes voor zijn weigering om op zondag open te gaan zouden hem worden kwijtgescholden als hij voortaan wel opengaat. Dat vindt hij prima, omdat zijn winkel toch te koop staat.Maar volgens Platjouw liep de deal stuk op de eis van pandeigenaar Paul Beeres dat Platjouw geen contact meer met de media zou hebben. Platjouw: 'Ik wilde wel akkoord gaan met het feit dat ik geen negatieve berichten van hem naar buiten zou brengen. Maar dit ging me toch echt te ver.' Of dit klopt, wil Paul Beeres niet zeggen. 'De zaak ligt bij het Hof en het is dus wel zo hoffelijk om daar niet via de media over te communiceren.'Primera-man Platjouw ving in september nog bot bij de rechter die bepaalde dat hij wel degelijk op zondag open moet en ook de boetes moet betalen. Hij ging in hoger beroep; deze bemiddelingspoging is daar de start van. Nu deze is mislukt lijkt het alsnog uit te draaien op een volledige rechtszaak.Ondertussen zijn Platjouw en andere winkeliers - waaronder Paddepoel Fietsen- van plan het bestuur van de Winkeliersstichting aansprakelijk te stellen voor de boetes. Volgens hen heeft de stichting ten onrechte aan de Vereniging van Eigenaren doorgegeven dat de meerderheid van de winkeliers achter zondagsopenstelling staat. Daarover zou volgens het bestuur in een vergadering zijn gestemd en de pandeigenaren baseren zich daar weer op.Peter Oest van Paddepoel Fietsen: 'Het bestuur is nalatig geweest. Er is nooit een stemming geweest en dit moet nu teruggedraaid worden. Wij hebben 29.000 euro aan boetes liggen, alleen al tot oktober. Daar stellen we ze aansprakelijk voor.'Een van de bestuursleden van de stichting is Hans Gestel van Jamin. Hij blijft erbij dat er wel een uitspraak ligt van de meerderheid van de winkeliers ten gunste van de zondagsopenstelling. 'Er is een enquête geweest waaruit blijkt dat zeventig procent voor is.'Tussen alle juridische gevechten door is inmiddels bemiddelaar Koos Nauta aan het werk gegaan. Hij is door de gemeente aangesteld. Volgens Gestel is de bemiddelaar bezig een nieuwe enquête op te stellen, om de mening van de winkeliers te peilen. 'Dat wacht ik nu eerst af.' Volgens Gestel is het uiteindelijk aan de Vereniging van Eigenaren om te bepalen wat ze met de uitslag van zo'n enquête doen.Koos Nauta zelf wil niet met de media praten over zijn bemiddelingspoging.