Raad Vlagtwedde wil ombudsman of -vrouw voor WMO-geschillen

De gemeente Vlagtwedde moet een ombudsman of -vrouw krijgen die geschillen over de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) moet oplossen.

Dat zeggen het CDA en een aantal andere partijen in de gemeenteraad.'Het is de bedoeling om te kijken of inwoners rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op het WMO-beleid', zegt CDA-raadslid Herma Hemmen.'Een ombudsvrouw of -man kan een toegevoegde waarde hebben voor inwoners, als ze met de WMO in aanraking komen maar daar toch niet helemaal tevreden over zijn. Zo iemand kan een bemiddelende rol hebben bij geschillen.'Aanleiding is een rapport van de Rekenkamercommisie van de gemeente over de uitvoering van de WMO. De uitvoering krijgt een voldoende, maar wel wordt een gebrek aan inspraak van de burgers geconstateerd.