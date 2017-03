Vernieuwde stadhuis moet 'sober en functioneel' zijn

Sober, maar functioneel. Zo zien veel Groninger raadsleden het vernieuwde stadhuis voor zich. Dat zegt overigens niet dat het niet wat aantrekkelijker mag worden.

In mei 2017 moet er een plan liggen voor de aanpak van het stadhuis. Om tot dat plan te komen, is woensdagavond een werksessie georganiseerd. De inrichting van de raadzaal, de hal van het stadhuis en genderneutrale toiletten passeerden de revue.Waar de meeste partijen voor soberheid pleiten, daar is coalitiepartij D66 voor wat meer uitstraling. 'Dit is het huis van de Stadjers', aldus raadslid Koosje van Doesen. 'Het stadhuis moet ook aantrekkelijk zijn voor mensen.'De democraten denken dat te kunnen doen door bijvoorbeeld tentoonstellingen of boekpresentaties te houden. 'De ruimtes moeten beschikbaar zijn voor meerdere activiteiten. Veel mensen zijn hier nog nooit binnen geweest. Terwijl het toch echt een huis voor de Stadjers is.'Inge Jongman van de ChristenUnie vindt dat het vernieuwde stadhuis geen zalencomplex moet worden. 'Tuurlijk moet je hier een receptie kunnen organiseren, maar het moet geen koffiecorner worden. Er moet een goede balans aanwezig zijn.'De politici gingen van sessie naar sessie, waarin verschillende thema's werden besproken. Een van die sessies stond in het teken van de nieuwe raadzaal. Daaruit werd duidelijk dat de raadsleden elkaar recht in de ogen willen kijken. Nu zitten de politici verdeeld over drie rijen. Als je op de voorste rij zit, heb je dus de raadsleden van rij twee en drie achter je zitten. De nieuwe raadzaal zou betere zichtlijnen moeten krijgen. De mogelijkheid om in een u-vorm opstelling te vergaderen gaat onderzocht worden.De raad bepaalt later dit jaar hoeveel geld er beschikbaar wordt gesteld om het stadhuis aan te pakken. Groot onderhoud en verduurzaming staan voorop. De raadzaal moet aangepakt worden, omdat de nieuwe gemeente Groningen na de herindeling groter is dan de huidige. Er moeten dus meer raadsleden zitten.In mei 2017 moet er een helder plan liggen waarin onder meer de kosten staan voor de opknapbeurt.