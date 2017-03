Lycurgus verliest en mist de koppositie

De volleyballers van Abiant Lycurgus zijn in Arnhem tegen de tweede nederlaag van het seizoen aangelopen. Talentteam Papendal was met 3-1 te sterk voor de ploeg van Arjan Taaij.

Bij winst had Lycurgus de koppositie in de competitie heroverd op Draisma Dynamo. Nu blijft de ploeg uit Apeldoorn eerste, met twee punten voorsprong. Dynamo bezorgde Lycurgus vorige maand de eerste nederlaag van het seizoen.Afgelopen zaterdag, in eigen huis, had Lycurgus nog overtuigend met 3-0 gewonnen van Talentteam Papendal.Lycurgus verloor woensdagavond in het inhaalduel de eerste twee sets. Nadat het terugkwam tot 2-1, was het opnieuw Talentteam Papendal dat toesloeg en de wedstrijd besliste. De setstanden: 25-20, 25-22, 16-25 en 25-23.