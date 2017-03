'Je kan overal in de keuken kijken en je hoofd gaat heen en weer'

(Foto: Sven Jach)

Tijdens de vijfde editie van 'Dineren met directeuren' van Martini Business, zitten de Groningse ondernemers maar wat raar om zich heen te kijken. Op het gerinkel van de dienbladen met daarop het voorgerecht na, is het verder oorverdovend stil in de eetzaal van Grand Café Time Out.

De directeuren hebben tijdens het diner een Virtual Reality bril op hun hoofd en krijgen op die manier een kijkje in de keuken. Virtual Dining heet het. Christa Bollegraaf van Martini Business bracht het nieuwe fenomeen woensdagavond voor het eerst naar Groningen.



Met je hoofd heen en weer

'Voordat we aan ons voorgerecht begonnen, kregen we een video te zien van hoe de zalm werd bereid', zegt Bollegraaf. 'Het is heel gek. Je kan overal in de keuken kijken en je gaat helemaal met je hoofd heen en weer.'



Zintuigen prikkelen

Terwijl de ondernemers zien hoe de zalm door de kok uit de rookoven wordt getild, vult de zaal zich met wierrook dat naar een rokerij ruikt.



'Op die manier worden alle zintuigen geprikkeld', zegt Merel Becht van het bedrijf VR Owl dat de brillen levert. 'We hopen dat mensen op die manier extra lekker aan hun eten beginnen.'



Vooral extra trek

De directeur van Donar, Jannes Stokroos, is onder de indruk. 'Het is een bijzondere ervaring. Je krijgt toch iets meer een indruk van wat je eet.'



Marco Beukeveld, van Bakkerij Beukeveld, krijgt door het filmpje vooral extra trek. Maar of het eten er ook echt lekker door wordt? 'Dat valt wel wat mee.'



Onaangenaam gezelschap

Maar als het eten er niet lekkerder door wordt, dan is dineren met een VR-bril op je hoofd altijd nog een uitkomst voor als je tijdens een netwerkdiner met onaangenaam gezelschap moet tafelen.

