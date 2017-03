CDA zet in op behoud van streekziekenhuizen

Het CDA heeft het behoud van de streekziekenhuizen in de verkiezingsstrijd gegooid. Volgens de partij worden de ziekenhuizen als Refaja in Stadskanaal en de Ommelander Ziekenhuis Groep steeds verder de duimschroeven aangedraaid.

Met name de Spoedeisende Hulp of operatiekamers zijn vaak onderwerp van een bezuinigingsoperatie. Het CDA vindt dat funest voor een regionaal ziekenhuis. De zorg wordt afgekalfd waardoor op den duur sluiting dreigt.



Zorgen over werkgelegenheid

Volgens het noordelijk CDA-kamerlid Agnes Mulder moeten inwoners ook steeds verder reizen om aan hun zorg te komen. Daarnaast maakt zij zich ook zorgen over de werkgelegenheid op het platteland als er steeds meer banen verdwijnen in het ziekenhuis.



De regionale CDA-kandidaten luiden in aanloop naar de verkiezingen de noodklok.

