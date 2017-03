Balkons van 62 woningen worden preventief versterkt

De Polmanstraat (Foto: RTV Noord)

Woningcorporatie Wierden en Borgen gaat de balkons van drie wooncomplexen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug op korte termijn preventief versterken.

Het gaat om 62 portiekflats en duplexwoningen aan de Polmanstraat, de Reddingiusweg en de P. Waijerstraat. De bewoners zijn per brief geïnformeerd over de versterkingsplannen.



Oudere balkons

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat bij woningen van vóór 1975 de kans bestaat dat de constructieve veiligheid van balkons niet voldoet aan de huidige eisen, die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd. Dat was reden voor Wierden en Borgen om onderzoek te laten doen bij vier portiekflats in de gemeente Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd door KPMS Bouwadvies.



Voorlopige uitkomst

Deze week zijn de voorlopige resultaten gepresenteerd. Uit het onderzoek blijkt dat de constructie van de balkons bij drie wooncomplexen (mogelijk) niet voldoet aan de veiligheidsnorm in het Bouwbesluit. Bij het vierde wooncomplex, aan de Schoenerstraat en Boeiersingel, voldoen de balkons wel aan de veiligheidsnorm.



Preventieve maatregelen

Totdat de versterkingsoperatie begint, heeft Wierden en Borgen een aantal preventieve veiligheidsmaatregelen getroffen. Dat betekent dat de bewoners voorlopig geen gebruik mogen maken van de balkons en de ruimte eronder. De balkons worden tijdelijk gestut.



Ondertussen werkt Wierden en Borgen aan een plan om de constructie van de balkons duurzaam te versterken, in samenwerking met een constructeur uit de regio. De constructie wordt aangepast en verstevigd, zodat de balkons weer voldoen aan de huidige eisen. De huurders worden geïnformeerd zodra de plannen gereed zijn. Dat gebeurt naar verwachting rond 17 maart.

Door: RTV Noord