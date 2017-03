Alex Luttjeboer zingt na veertig jaar in het Gronings

(Foto: RTV Noord/René Walhout)

'Old rockers never die', zo luidt een bekend Engelstalig gezegde. Dat geldt zeker voor Scheemder Alex Luttjeboer. Sinds begin jaren '80 is hij een constante factor in de Groninger rock-wereld.

Speedo, The Wild Bunch, AA & the Doctors of als Alex Julius. Nu komt hij met wat nieuws: 050, rock 'n roll in het Gronings.



Kwam er steeds niet van

'Ik heb het er met de band al veel vaker over gehad om het in het Gronings te proberen', vertelt Luttjeboer thuis in Scheemda.



'Op de een of andere manier kwam het er steeds niet van.' Nu dus wel, want samen met de muzikanten van zijn band The Chaplains heeft hij de eerste opnames er op zitten.



Café Martini

'Eigenlijk begon het in het Radio Noord-programma Café Martini van Eric Bats, we hadden het erover en toen dacht ik laat ik het maar eens proberen. En nu heb ik drie Groningstalige liedjes', zegt Luttjeboer.



Opmerkelijk is het wel voor een rocker die al sinds eind jaren '70 in het Engels zingt en schrijft. 'Het was inderdaad altijd Engelstalig en dat wil ik voorlopig ook blijven doen met mijn band The Chaplains. Ik wil gewoon even zien of het lukt in het Gronings.'



Eerste schreden

'Het was best een omschakeling en in het begin ging het vrij stroef', blikt Alex terug op zijn eerste schreden op het Groningstalige pad.



'Maar de basis van de eerste drie liedjes staan op de band: twee nieuwe en een oude waarvan ik de Engelse tekst heb vervangen voor een Groningse.'



Wat zij kunnen, kan ik ook

Luttjeboer treedt met zijn Groningse teksten in het voetspoor van artiesten als Harry Niehof, Bert Hadders en Jan Henk de Groot. Ook zij zongen en schreven aanvankelijk in het Engels.



'Misschien was het ook wel een beetje zo van wat zij kunnen dat kan ik ook', lacht de Oost-Groninger rocker. 'Het leek me gewoon leuk en op een gegeven moment had ik het ook op Facebook gezet. Toen werd er gereageerd van: 'kom maar op als je durft'. En ja, toen dacht ik: nu moet ik het ook laten zien.'



050

De opnames van de Groningstalige liedjes van Luttjeboer zijn over een dikke maand klaar. Daarna wil hij ook optreden, met zijn band The Chaplains die dan wordt omgedoopt tot 050.

