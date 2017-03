Lopend Vuur: Het aardgasgeld is goed besteed

Nederland is rijk geworden van de winning van aardgas uit Groningse bodem. Tot nu toe leverde dat ons land al 270 miljard euro op.

We zijn er een welvarend land door geworden. Ook zijn er veel voorzieningen van gefinancierd: de Oosterscheldekering, de HSL, delen van Schiphol en ga zo maar door.