Politie houdt verdachte schietincident Stadskanaal aan

(Foto: Archief (Huisman Media))

De politie heeft een 40-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in verband met een schietincident in een huis aan de Waterlandlaan in Stadskanaal.





Het onderzoek richt zich nu op de mogelijke betrokkenheid van de 40-jarige man.



- Schietincident in woning Stadskanaal: man naar ziekenhuis Een 21-jarige man werd op 19 november vorig jaar neergeschoten in de woning. Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Eerder hield de politie twee mensen aan, die in het huis aanwezig waren. Het gaat om een 22-jarige vrouw en een 20-jarige man uit Stadskanaal.Het onderzoek richt zich nu op de mogelijke betrokkenheid van de 40-jarige man.

