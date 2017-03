Mysterieuze auto houdt gemeente al weken bezig

(Foto: Johan de Boer)

De gemeente Vlagtwedde zit met een auto in de maag. Aan de Heemker Akkerstraat in Ter Apel vlakbij de basisschool staat al maanden een Franse auto geparkeerd.

Maar niemand weet van wie die auto is. De donkerblauwe Renault Espace met het Franse kenteken DD-723-ZE zou er al sinds 24 december vorig jaar staan.



Oproep

De politie vond het opvallend dat de auto daar al zo lang stond en meldde dit bij de gemeente. Die plaatste half februari een oproep in het Nederlands en Engels op de website en in de Ter Apeler Courant. Zonder effect tot nu toe.



'We hebben uiteraard ook onderzoek gedaan, maar het is niet duidelijk geworden', vertelt woordvoerder Rigej Rakers van Vlagtwedde.



Sloopbedrijf

De eigenaar heeft nog tot en met 8 maart om zich te melden. Daarna laat de gemeente de wagen wegslepen.



'Hij gaat dan naar een sloopbedrijf. Daar doet de politie uitgebreid onderzoek naar eventuele persoonlijke spullen die in de auto liggen. De kans bestaat dat de auto daarna wordt gesloopt', legt Rakers uit.

Door: RTV Noord