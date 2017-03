Verslaafde inbreker voor de achttiende keer voor de rechter

Het Openbaar Ministerie eiste donderdag twee jaar cel tegen een verslaafde inbreker (39) uit Groningen. Ook zou de man behandeld moeten worden.

De Stadjer stal vorig jaar oktober 120 euro uit een studentenkamer aan de Blekerslaan in Groningen. Hij liep langs het huis, toen hij zag dat de deur openstond.



Studentenkamer

'In een kamer zag ik een laptop liggen, toen ik die wilde pakken, zag ik een portemonnee. Daar heb ik het geld uitgehaald', aldus de Groninger.



Voor de man buiten was, had de bestolen student al door dat er iets mis was. Met een paar huisgenoten hield hij de man aan. Toen hij in de politieauto zat, probeerde de dief het geld weg te moffelen in de achterbank.



Op eigen benen

De man is de afgelopen vijf jaar zeventien keer veroordeeld voor onder meer inbraken. Hij vindt zelf dat hij geen ISD nodig heeft, maar een huis en hulp van een psycholoog. Verder kan hij best op eigen benen staan, zei hij tegen de rechtbank.



De reclassering spreek dat tegen. De afgelopen jaren is meerdere keren geprobeerd de man te behandelen voor zijn verslaving, maar toch gaat hij steeds weer drugs gebruiken en stelen.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord