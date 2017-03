Arriva belooft: 'Er komen extra stewards op de treinen'

Er komen extra stewards op de treinen van Arriva. Die belofte doet het vervoersbedrijf in reactie op kritiek van de provincie.

Die concludeerde dat Arriva nog altijd niet genoeg controleert in de trein. De provincie is daarom van plan om een deel van de subsidie terug te vorderen.De afspraak is dat de vervoerder minimaal op één van de drie ritten controleert.Arriva belooft nu beterschap. 'Wij zijn aan het kijken hoe we dit oplossen. We gaan extra stewards inzetten, maar we kunnen niet zomaar iemand van straat plukken. Daar is wel een gedegen opleiding voor nodig', zegt Ingrid Heijman.Verder benadrukt Heijman dat een steward meer doet dan alleen vervoersbewijzen controleren. 'Ze beantwoorden ook vragen van reizigers en als ze een boete uitdelen, moeten ze dat op het station ook nog afhandelen.'