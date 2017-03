Boek over scheepswerf is na dertig jaar klaar

(Foto: RTV Noord/René Walhout)

Dertig jaar werkte Simon Marrink uit Hoogezand er aan: een boek over de scheepswerf Westerbroek van J.G Bröerken aan het Winschoterdiep. Donderdag is het boek gepresenteerd.

Sleepboten door het Winschoterdiep

'Ik heb hier heel veel jeugdherinneringen liggen', zegt Simon Marrink vlakbij de plek waar tot 1972 door de werf van J.G. Bröerken coasters werden gebouwd. Hij wijst naar de overkant van het Winschoterdiep.



'Daar ben ik opgegroeid, op boerderij Langwijck. Twee dingen zullen me altijd bij blijven: de vele nieuwe schepen die door sleepboten door het Winschoterdiep werden getrokken op weg naar Delfzijl. En de tewaterlatingen hier bij Bröerken maar ook bij E.J. Smit die hier even wat verder op ook een werf had.'



29 jaar verder is er een boek

'J.G. Bröerken, Scheepswerf Westerbroek; coasterbouwers aan het Winschoterdiep'. Zo luidt de volledige titel van het boek van Simon Marrink. In het boek wordt behalve de historie van de werf ook de levensloop van alle door de werf gebouwde schepen beschreven.



Aanleiding om het boek te schrijven was een artikel dat Marrink toevallig onder ogen kreeg. 'Dat was in 1988, bij het artikel stond een foto van een schip dat hier zou zijn gebouwd en ik wilde daar meer over weten. Ik ben toen naar het Scheepvaartmuseum in Groningen gegaan maar daar hadden ze niks over Bröerken. Ik ben verder gaan zoeken en van het een kwam het ander. Nu zijn we 29 jaar verder en is er een boek met de complete geschiedenis van die werf.'



Zwart door de rook

Voor het schrijven van het boek sprak Marrink onder meer met de laatste lasser van de werf. 'Die man, die nu helaas is overleden, heeft me heel veel verteld over wat er hier is gebeurd, ook veel anekdotes die nu in het boek staan.'



Eentje gaat over een medewerker van de werf. 'Die vond kort na de Tweede Wereldoorlog explosieven aan boord van een schip en die heeft hij hier achter op het land laten ontploffen. Het verhaal gaat dat de geiten die in het land liepen volledig zwart waren geworden door de rook.'



Zingende kraan

Op de plek van de werf worden nu door het bedrijf Leeuwerke schepen gerepareerd. Er heerst een serene rust.



Dat was in de jeugd van Marrink wel anders: 'Er werden toen complete schepen gebouwd en wat je vooral hoorde was de draaikraan van de werf die er nog steeds staat. De lier van die kraan die zingt. Elke keer als er iets werd opgetrokken of neergelaten dan hoorde je die lier zingen. Dat herinner ik me nog goed.'

Door: RTV Noord Correctie melden