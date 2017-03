Veiligheidsgevoel Ter Apelers wordt nader onderzocht

De kern van Ter Apel wordt aangemeld voor een onderzoek door de Veilgheidsmonitor.

'Dat is de uitkomst van de afspraak die met de gemeenteraad is gemaakt dat het veiligheidsgevoel een hoge prioriteit moet hebben', zegt burgemeester Leontien Kompier.Om een beeld te krijgen van dat veiligheidsgevoel is er ook al 'Buurtsignaal'. In dat onderzoek worden zo'n 50 mensen uitgebreid persoonlijk bevraagd door de gemeente en de politie.In de Veiligheidsmonitor gaat het om 150 inwoners van ter Apel.'We doen onze uiterste best om de Ter Apelers hun vertrouwde Ter Apel terug te geven. Vanuit het college en gemeenteraad hebben we heel veel maatregelen getroffen. We zijn benieuwd of dat effect heeft gehad'.De burgemeester doet een oproep aan mensen om zich te melden voor het onderzoek in de Veiligheidsmonitor. De selectie gebeurt door een onafhankelijk wetenschappelijk bureau.