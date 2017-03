Agenten ontdekken bij toeval drugs en wapen

(Foto: politie.nl)

De politie heeft woensdag bij toeval drugs en een wapen ontdekt in een woning aan de Trekweg in Winschoten.

Openstaande celstraf

Agenten gingen naar de woning om een 24-jarige man aan te houden. Hij had nog een gevangenisstraf van 113 dagen openstaan.



Pillen en poeders

Toen de agenten binnen waren, zagen ze 'drugsgerelateerde spullen'. Bij een huiszoeking werden vervolgens tien xtc-pillen, vier kilo aan henneptoppen, 25 gram aan verschillende poeders, ruim 1500 euro en een stroomstootwapen gevonden. De in beslag genomen pillen en poeders worden getest om erachter te komen welke stoffen er precies in zitten.



De Winschoter is in een cel gezet.

Door: RTV Noord