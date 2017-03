Vlagtwedde wil RSG Ter Apel voor 12 miljoen verbouwen

Voor de ver-en nieuwbouw van de RSG Ter Apel wil de gemeente Vlagtwedde 12 miljoen euro uittrekken. Volgens het college van B en W is dat nodig om ook in de toekomst goed voortgezet onderwijs te kunnen bieden.

Het plan is ingegeven door haast. 'Het gaat met name om techniek nu in Ter Apel. Afgelopen jaar hebben we als gemeente al geïnvesteerd in aanpassingen van de opleidingen Zorg en Welzijn. Vóór 1 augustus moet ook de opeliding techniek aangepast zijn, anders mogen daar geen examens meer in worden afgenomen en ben je die opleiding kwijt', zegt wethouder Wietze Potze.Behalve nieuwbouw worden in het monumentale deel van de RSG ook de nodige verbouwingen gedaan. Een aantal lokalen voldoet niet meer aan de eisen. Die worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat, zodat ze dienst kunnen doen als museum.Andere lokalen, waar wel toestemming is om er muren uit te breken, worden voor taallessen gebruikt.In de nieuwe opzet krijgt de RSG een campusachtige sfeer. Wat bij elkaar hoort, komt ook bij elkaar in één deel van het gebouw. De hoofdingang komt aan de stationsstraat. Ook de gymzaal wordt vervangen. Die is inmiddels meer dan 40 jaar oud.Het nieuwe schoolplein biedt straks plaats aan zo'n 1000 leerlingen. Opvallend, omdat de RSG Ter Apel nu 1100 leerlingen telt. 'We verwachten dat het aantal leerlingen gaat dalen in verband met de krimp' aldus Potze.In de bouwplannen is er veel aandacht voor duurzaamheid. Opvallendste element daarin is het gebruik van aardwarmte. Verder zijn het vooral zonnepanelen die de aarde moeten behoeden voor de opwarming van het klimaat.12 miljoen is een fiks bedrag voor een gemeente als Vlagtwedde. Zeker nu de fusie met Bellingwedde tot de nieuwe gemeente Westerwolde voor de deur staat. In dat fusieproces staat de gemeente, net als Bellingwedde, onder financieel toezicht van de provincie.Zo kan er niet nog snel even geld verjubeld worden. Dat toezicht is overigens wettelijk bepaald bij iedere gemeente in Nederland die heringedeeld wordt.'Het is afgestemd met de gemeente Bellingwedde', zegt Potze, 'maar het gaat echt om een noodzakelijk investering voor de toekomst van het onderwijs, ook in de gemeente Westerwolde. Het onderwijs van jaren geleden is echt niet meer het onderwijs van nu. Er moet echt iets gebeuren'.Op 28 maart neemt de gemeenteraad van Vlagtwedde een besluit over de bouwplannen.